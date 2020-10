Mesut Ozil sorprendió a escolares de bajos recursos con colaciones gratuitas

El jugador de Arsenal Mesut Ozil se mostró solidario y organizó la entrega de colaciones gratuitas a 70 escolares de Whitings Hill, recinto ubicado en la ciudad inglesa de Barnet.

El volante realizó su acción de caridad en virtud de la carencia de almuerzos para los menores durante las vacaciones, por lo que ahora tendrán comida al menos por el resto de la semana gracias al germano.

"La escuela quiere agradecerle por su amabilidad y generosidad", señaló el director del recinto educacional, Sejal Patel.

Según publicaron en medios británicos, Ozil planea entregar comida a más escuelas.

