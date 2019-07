Mesut Ozil tras sufrir intento de robo: Kolasinac, mi esposa y yo estamos bien

El futbolista alemán Mesut Ozil publicó un tranquilizador mensaje en redes sociales a 24 horas del intento de robo que sufrió en Londres y en el que su compañero de Arsenal FC Sead Kolasinac se enfrentó contra los delincuentes.

"Kolasinac, mi esposa Amine y yo estamos bien después del incidente de ayer en Londres. Gracias por todos sus mensajes de apoyo chicos", escribió el alemán junto a una fotografía junto al bosnio.

En tanto, Kolasinac también escribió en su cuenta de Twitter usando la misma imagen en la que se ve sonrientes a ambos: "Creo que estamos bien".

El video del hecho ocurrido el pasado jueves a metros del restaurante turco Likya fue publicado en redes sociales y rápidamente se viralizó.

Mesut Ozil’s car got jumped, Kolasinac jumped out and backed the beef. #YaGunnersYa pic.twitter.com/CxsJeiCvxw

.@seadk6, my wife Amine and me are doing well again after yesterday's incident in London. Thanks for all your supporting messages guys. 🙏🏼❤ #M1Ö pic.twitter.com/ffu48rS9AY