Mikel Arteta tras dar positivo por coronavirus: Gracias por su apoyo, ya me siento mejor

El entrenador de Arsenal, Mikel Arteta, publicó en redes sociales un mensaje de agradecimiento a quienes lo han apoyado tras dar positivo por coronavirus.

El DT español escribió en su cuenta de Twitter: "Gracias por sus palabras y apoyo. Ya me siento mejor. Nos enfrentamos a un enorme desafío. La salud es lo único que importa ahora".

"Debemos protegernos los unos a los otros siguiendo las pautas y saldremos de esta juntos. Bien hecho por la Premier League, ha tomado las decisiones correctas", afirmó en relación a la decisión de suspender el torneo inglés.

Mira la publicación de Mikel Arteta en Twitter:

Thanks for your words and support.Feeling better already.We’re all facing a huge & unprecedented challenge.Everyone’s health is all that matters right now.Protect each other by following the guidelines & we’ll come through this together.Well done PL for making the right decisions pic.twitter.com/0rnwHmQWha