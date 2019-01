Ministro del Interior italiano llamó "mercenario" a Gonzalo Higuaín por partir a Chelsea

El ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, llamó este lunes "mercenario" al argentino Gonzalo Higuaín por marcharse de AC Milan a Chelsea, con el que debutó el domingo en el duelo de la cuarta ronda de la FA Cup de Inglaterra contra Sheffield Wednesday.

"Estoy contento de que Higuaín se haya marchado, espero que no se deje ver más por Milán, se comportó de una manera indigna, no me gustan los mercenarios", criticó en una entrevista con la emisora de radio RTL.

Salvini, gran aficionado de AC Milan, mostró abiertamente su enfado con el delantero sudamericano y dijo que "seguramente sin Higuaín" el club es ahora "más competitivo".

Por eso, mostró su confianza en que el conjunto milanés gane este martes a Napoli en el partido de cuartos de final de la Copa Italia.

Ambos equipos volverán a medirse después de empatar el sábado en la vigésima primera jornada de la Serie A (Primera División) del campeonato liguero italiano.