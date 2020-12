Mohamed Salah "no está feliz" en Liverpool y suena con fuerza en Barcelona

El egipcio Mohamed Salah, estrella de Liverpool, "no está feliz" en el conjunto inglés y está pensando abandonar Anfield para llegar a Barcelona la próxima temporada. Así lo aseguró a Bein Sports el ex seleccionado egipcio Mohamed Aboutrika, amigo y ex compañero del delantero en el equipo africano.

"Llamé a Salah para hablar de su situación en Liverpool y está decepcionado, pero no afectará sus actuaciones en la cancha. Sé que Salah no está feliz y me dijo las razones. No hablaré de eso en público, pero una de las razones fue no ser capitán ante Midtjylland", comentó Aboutrika.

Ese partido contra el equipo danés, en la fase de grupos de la Champions, Liverpool jugó con un plantel alternativo y el técnico Jurgen Klopp le pasó la jineta de capitán a Trent Alexander Arnold.

Además, Aboutrika apuntó que Liverpool planea vender al jugador por razones "económicas", con Barcelona y Real Madrid como los principales interesados.