Mourinho fue sorprendido celebrando triunfo de Tottenham con una "amiga" y con camiseta de Arsenal

El diario inglés The Sun captó al entrenador portugués de Tottenham, José Mourinho, yendo a visitar a una amiga cercana tras la victoria de la semana pasada sobre Arsenal.

En la imagen se ve al DT camino a la casa de Prue Carter-Robinson, a quien conoció hace diez años y que según algunos medios es su amante, cargando una bolsa que de acuerdo al citado medio tenía una camiseta de los "gunners".

Mourinho está casado con Matilde Faria de 54 años, con quien tiene dos hijos y que según el mismo matutino estaría separado hace un tiempo.

