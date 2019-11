Mourinho premió "viveza" de un pasapelotas con invitación a comer junto al plantel de Tottenham

El pasapelotas que propició, con su rapidez, el empate momentáneo de Tottenham Hotspur con Olympiacos en su duelo por la Champions League, fue recompensando por el técnico portugués José Mourinho con una invitación a comer este sábado junto al resto del equipo.

Callum Hynes, de 15 años, apuró una salida en ataque al entregar rápidamente el esférico en un saque de banda a Serger Aurier, y la maniobra acabó con el 2-2 de los "Spurs", que terminó ganando por 4-2 en el encuentro.

El recogepelotas, que fue felicitado por Mourinho tras el partido, fue invitado por el portugués a comer con los jugadores antes del duelo ante Bournemouth, correspondiente a la Premier League.

El comentarista de la BBC Conor McNamara, aseguró que conversó con "Mou" y el DT le aseguró que tras lo hecho por Haynes se motivó para invitar a comer a un pasapelotas diferente en cada previa a encuentros en que jueguen de local.

Just spoke with Jose Mourinho in the tunnel. He says that after 15 year old ball boy Callum Hynes joined the team today for their pre-match lunch, he will now be inviting a different ball boy/girl to do the same ahead of every home game. Nice touch. @BBCMOTD #bbcfootball pic.twitter.com/Rc3pxXtwl3