Mourinho rompió la cuarentena para entrenar con jugadores de Tottenham en una plaza

El portugués José Mourinho y jugadores de Tottenham fueron fotografiados mientras entrenaban en un parque en el norte de Londres, desatando una fuerte controversia por ignorar la cuarentena decretada por el gobierno británico para enfrentar el coronavirus.

Las imágenes fueron difundidas en redes sociales, en donde se divisa a Mourinho con el buzo oficial de Tottenham, junto con Tanguy Ndombelé y otras dos personas.

Just when you thought Spurs couldn’t get any worse, Mourinho was caught training with three first team players in a London park today, breaking lockdown rules pic.twitter.com/WjJVdRTrtb