Mourinho: Si logramos jugar las nueve jornadas que faltan en la Premier League, será bueno para todos

El DT portugués aseguró además que no habrá problemas si la actividad vuelve sin público.

El entrenador portugués de Tottenham, José Mourinho, se mostró interesado en que regrese la actividad en la Premier League, asegurando que no existirá problema en que se juegue sin público lo que resta de temporada.

"Echo de menos el fútbol. Si logramos jugar las nueve jornadas que faltan, sería bueno para todo el mundo. Sería bueno para el fútbol y para la Premier League", señaló el DT en conversación con Sky Sports.

Además, añadió que "me gusta pensar que el fútbol no es realmente nunca a puerta cerrada. Con las cámaras (de televisión), serán millones y millones de personas las que nos verán. Por lo que si un día tenemos que entrar en un estadio vacío, no estará vacío en absoluto".

De igual forma, el estratega sostuvo que debe haber un período de acondicionamiento físico para los jugadores antes de volver: "Una cosa es no estar ya lesionado, pero otra es estar listo para jugar a fútbol. Tenemos que esperar la autorización oficial para reanudar el entrenamiento colectivo antes de ver si pueden volver a su nivel en competición".