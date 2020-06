Mujer acusó a Naby Keita de agresión sexual tras una fiesta en su casa

El futbolista del plantel de Liverpool Naby Keita fue acusado por una mujer de un intento de violación ocurrido presuntamente tras una fiesta en su casa, a comienzos de este año.

De acuerdo a lo publicado por la usuaria Pontso Dlamini, fue "agredida sexualmente por el jugador de Liverpool Naby Keita. Lo reporté a la policía de Manchester y a la de Merseyside con todas las pruebas, grabaciones y llamadas donde su gente solicitó reunirse conmigo para disculparse, y me dijeron que era su palabra contra la mía".

On the 18th January 2020 I was sexually assaulted by @LFC player #nabykeita.Reported it to @gmpolice and @MerseyPolice.With all evidence/recordings &calls where his people requested to meet to apologise, I was told that it was his word against mine.Fuck the system it failed me. — Pontso Dlamini (@popcornpontso) June 22, 2020

"El sistema me falló", escribió muy molesta la supuesta víctima.

Según continuó en un hilo, fue invitada a la fiesta donde Keita, en Formby, y cuando el encuentro finalizaba, cerca del final de la noche, presuntamente el futbolista le pidió un taxi.

"Él mintió, ¡nunca llegó! Todos se fueron, me dejaron sola y él comenzó a tocarme y repetidamente dije NO. Fue entonces cuando me ofreció dinero. Lo rechacé", continuó.

"Le pregunté a Naby Keita si podía usar el baño y le envié un mensaje a mi madre, la llamé y ella insistió en que me quedara con ella hasta que llegue el taxi. Se enfadó cuando notó que estaba al teléfono y me dijo que esperara afuera", dijo Pontso.

"Fui a a la Policía. Nuestros teléfonos (mío y de mi madre) fueron tomados por la policía de Merseyside para recuperar grabaciones de voz, textos, datos de ubicación. Incluyeron una grabación de voz del agente diciendo que Naby Keita lo lamentaba y quería reunirse para disculparse. Nos negamos a encontrarnos con Naby para recibir las disculpas", continuó la víctima-

Naby Keita jugó como titular el pasado fin de semana en el empate 0-0 entre Liverpool y Everton.