¡No para! La agenda de la Premier League para la última semana del 2021

La Premier League no se detiene por las fiestas de fin de año y esta semana aprovechará para seguir avanzando su apasionante torneo, que tiene a un avasallador Manchester City en el primer lugar.

De todas formas, la pandemia del coronavirus obligó al aplazamiento de algunos partidos.

Revisa la programación:

Fecha 19

Lunes 27 de diciembre

Newcastle vs. Manchester United, 17:00 horas.

Fecha 20

Martes 28 de diciembre

Watford (Francisco Sierralta) vs. West Ham, 12:00 horas.

Southampton vs. Tottenham, 12:00 horas.

Crystal Palace vs. Norwich, 12:00 horas.

Leicester City vs. Liverpool, 17:00 horas.

Miércoles 29 de diciembre

Chelsea vs. Brighton, 16:30 horas.

Brentford vs. Manchester City, 17:15 horas.

Jueves 30 de diciembre

Everton vs. Newcastle, 16:30 horas.

Manchester United vs. Burnley, 17:15 horas.

Aplazados por Covid-19

Arsenal vs. Wolverhampton.

Leeds United (Marcelo Bielsa) vs. Aston Villa.