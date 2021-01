Ozil dijo que prefiere retirarse antes de jugar en Tottenham y obtuvo genial respuesta de Mourinho

El volante alemán Mesut Ozil causó revuelo el lunes con una ronda de respuestas a sus seguidores de la red social Twitter, en las que señaló que prefiere retirarse antes que fichar en Tottenham, club rival de la misma ciudad en que tiene su sede Arsenal, equipo en que milita.

Un usuario de nombre Jimmy Chilides le consultó si es que ahora que el final de su contrato con los "gunners" está cerca, "si solo tuvieras una oferta y fuera de Tottenham, ¿preferirías retirarte o fichar en ese equipo?".

La réplica del germano fue elocuente: "Fácil pregunta. Retirarme", señaló, lo que causó una serie de comentarios.

Incluso, este martes el entrenador de los "Spurs", José Mourinho, fue consultado al respecto y su respuesta no dejó a nadie indiferente, pues tras escuchar la pregunta por parte del periodista le señaló: "¿Pero quién le dijo que Tottenham está interesado en él?".

Tras un silencio incómodo, el reportero le insistió: "¿Ninguna oportunidad?", y Mourinho solo sonrió.

Monday: Mesut Ozil says he would rather retire than play for Spurs.



Tuesday: pic.twitter.com/g8ctJlx4r4