Partido entre Everton y Manchester City fue suspendido por casos de coronavirus

Este lunes la organización de la Premier League tomó la determinación de dar por suspendido el encuentro entre Everton y Manchester City programado para las 17:00 horas, a raíz de los casos de coronavirus en el plantel "ciudadano".

La medida fue solicitada por el equipo que dirige Josep Guardiola, que anunció hace pocos días los positivos de Gabriel Jesús y Kyle Walker.

Además, en la prensa británica especulan que se darán otros contagios en el conjunto celeste.

La fecha y horario del encuentro serán dados a conocer a la brevedad posible.

