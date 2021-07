Patrick Vieira se convirtió en nuevo DT de histórico club del fútbol inglés

El ex futbolista francés Patrick Vieira fue anunciado este domingo como nuevo director técnico de Crystal Palace, de cara a la temporada 2021-22 de la Premier League.

A través de sus redes sociales, el elenco de las "Águilas" dio a conocer que: "Crystal Palace está encantado de confirmar el nombramiento de Patrick Vieira como su nuevo entrenador para las próximas tres temporadas".

"Estoy encantado y emocionado de que Patrick haya aceptado unirse al Crystal Palace como nuestro entrenador después de aprender con éxito su oficio en el City Group, y experimentar períodos de gestión positivos en la ciudad de Nueva York y luego en Niza, a quien dirigió a la Europa League", declaró Steve Parish, presidente del conjunto de Londres.

Vieira arriba de esta manera a Crystal Palace luego de un regular paso por la Ligue 1 francesa, donde en los dos años que dirigió al Niza cosechó un 47.57 por ciento de rendimiento, con 35 triunfos, 22 empates y 32 derrotas en 89 partidos jugados.

𝗪𝗲𝗹𝗰𝗼𝗺𝗲 𝘁𝗼 𝗣𝗮𝗹𝗮𝗰𝗲 🦅



We are delighted to confirm the appointment of Patrick Vieira as our new manager until 2024 ✍️#CPFC | https://t.co/utMcYSDkhb