Paul Pogba fue criticado por los hinchas al derribar a Yerry Mina con "una llave al estilo WWE"

El empate entre Manchester United y Everton de este sábado en la Premier League tuvo varias situaciones llamativas, y una de ellas tuvo como protagonistas al francés Paul Pogba y al colombiano Yerry Mina.

Corrían los minutos finales del compromiso cuando en una disputa de balón, el volante galo derribó al zaguero de los "Toffees" en una falta en ataque, algo que le valió las críticas de algunos hinchas por su maniobra "al estilo de la WWE".

"Pogba, qué estás haciendo amigo, esto no es la WWE", fueron algunos de los comentarios de los internautas respecto a la jugada.

- Revisa algunos de las reacciones de los hinchas:

Pogba wtf you doing mate it ain’t WWE. RKO 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/nYV6ybYAYA