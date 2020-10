Pep Guardiola defendió a Sergio Agüero por incidente con jueza de línea

El técnico de Manchester City, Pep Guardiola, defendió al argentino Sergio Agüero, tras las críticas que recibió el delantero por discutir y tomar por el cuello a una jueza de línea, Sian Masseey-Ellis, en el duelo ante Arsenal este sábado.

En la secuencia, el ariete trasandino discute con la asistente arbitral y después coloca su mano por encima del hombro de ella, desatando controversia, ya que los fanáticos en redes sociales tildaron de "inaceptable" la conducta de Agüero.

"Vamos muchachos. Sergio es la persona más amable que he conocido en mi vida. Miremos los problemas importantes en otras situaciones y no acá", aseveró Guardiola tras el compromiso, bajándole el perfil a la situación.

Por su parte, Micah Richards, ex jugador del City y ahora comentarista de Sky Sports, señaló que Agüero "debería tener más cuidado" y saber las consecuencias de sus acciones. Además, elogió a la jueza de línea por la forma en que reaccionó, al sacar la mano del argentino y seguir el juego.

"No creo que lo hiciera a propósito, pero tienes que tener respeto por los oficiales. Y ella reaccionó bien a la situación. El debería saberlo", precisó.

Finalmente, Richards sostuvo que este no es problema de género, y que el tema en cuestión es otro: "No creo que deberíamos darle más a este asunto, él (Agüero) sabe que no se debe tocar a los oficiales, no se ve bien".