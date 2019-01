Portero de Crystal Palace fue acusado de realizar un saludo nazi y arriesga sanción

El portero de Crystal Palace Wayne Hennesey fue acusado por la Federación Inglesa de Fútbol de realizar un saludo nazi, situación que está prohibida y por la que arriesga un castigo de cinco partidos.

Hennesey fue fotografiado por su compañero alemán Max Meyer cuando levantó la mano realizando un gesto que la Federación interpretó con la carga ideológica del movimiento germano.

De igual manera, fue el propio golero quien en su cuenta de Twitter, se excusó asegurando que "fue un gesto casual" y que solo levantó su brazo para "saludar" a la persona que tomó la foto.

"Puedo asegurar a todo el mundo que no lo hice", agregó el jugador galés que tiene hasta el 31 de enero para presentar sus descargos y evitar la posible sanción que le espera.

moment by the camera this looks like I am making a completely inappropriate type of salute. I can assure everyone I would never ever do that and any resemblance to that kind of gesture is absolutely coincidental. Love and peace Wayne

Yesterday evening I had a meal with my team mates and we had a group photograph. I waved and shouted at the person taking the picture to get on with it and at the same time put my hand over my mouth to make the sound carry. It’s been brought to my attention that frozen in a