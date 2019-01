Portero Kiko Casilla es el nuevo refuerzo del Leeds de Marcelo Bielsa

Leeds de Inglaterra, club dirigido el argentino Marcelo Bielsa, confirmó al portero español Francisco Casilla, más conocido como Kiko, como su nuevo refuerzo para lo que resta de temporada. El golero llegó tras quedar fuera de los planes de Real Madrid y firmó un contrato por cuatro temporadas y media en el club inglés.

"Mi deseo es ayudar a poner al club en el lugar donde merece estar, la Premier League", afirmó en su primeras palabras al sitio oficial de la institución.

Casilla llegó para encontrar la regularidad perdida en la última temporada en el conjunto "merengue", que lo tenía como tercer portero.

"Necesitábamos una alternativa para el puesto de portero. No tengo que hacer ningún comentario sobre Casilla porque su carrera habla por sí sola", comentó Bielsa al ser consultado sobre su nueva incorporación.

El cuadro inglés está en la primera posición de la Championship, la segunda división en Inglaterra y se ilusiona con el título y el ascenso a la máxima categoría.

✍ | #LUFC are delighted to announce the signing of Real Madrid goalkeeper @KikoCasilla13 on a four-and-a-half year deal at Elland Road