Premier League prohibió el saludo protocolar con la mano para evitar contagio de coronavirus

La Premier League emitió un comunicado señalando que se dejará de realizar el saludo protocolar con la mano entre jugadores y árbitros en la antesala a los partidos para evitar la propagación del coronavirus.

La organización del certamen publicó en su sitio web que el tradicional gesto "no se llevará a cabo desde este fin de semana hasta nuevo aviso por advertencia médica".

"El coronavirus se transmite mediante gotas provenientes de la nariz y boca, y puede transmitirse por las manos mediante un saludo", agrega el texto.

En la misiva se aclara que "al entrar a la cancha para jugar, los dos equipos seguirán alineándose acompañados de la música de la Premier League. Después, los jugadores del equipo local caminarán frente a sus rivales sin darse la mano".

The Premier League fair-play handshake will not take place between players and match officials from this weekend until further notice based on medical advice



Full statement: https://t.co/m1owLqUol8 pic.twitter.com/DkvzRyePzX