Premier League: Se analiza pedir a futbolistas que donen parte de su sueldo a las demás divisiones

Este sábado, la prensa local en Inglaterra indicó que la Federación Inglesa de Fútbol (FA) y la Asociación de Futbolistas Profesionales (PFA) analizan pedirle a los jugadores de la Premier League que donen parte de su sueldo para ayudar a las demás divisiones del fútbol de ese país.

Según informó The Sun, en una reunión entre ambos organismos se discutió que los futbolistas entreguen el 20 por ciento de sus salarios para que la Championship, League One y League Two (segunda, tercera y cuarta división, respectivamente), puedan enfrentar de mejor forma la crisis económica que producirá el coronavirus.

Todo esto, tomando en cuenta que el fútbol está suspendido hasta el 30 de abril en Inglaterra y que esta paralización puede extenderse en caso de que la pandemia siga avanzando.

En la actualidad hay cerca de 15.000 casos confirmados de Covid-19 y casi 800 fallecidos en aquel país, situación alarmante que como en todo el mundo afecta al balompié.