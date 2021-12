Premier League suspendió dos partidos del "Boxing Day" a causa del coronavirus

La Premier League tomó la decisión de suspender dos partidos del tradicional "Boxing Day" de este domingo 26 de diciembre a causa de los brotes de coronavirus que afectan a varios clubes.

Por ello, fueron postergados los encuentros de Leeds United contra Liverpool, a jugarse en Elland Road, y de Wolverhampton Wanderers contra Watford, de Francisco Sierralta, que se disputaría en Molineux Stadium.

La Premier League está afectada por varios casos de Covid-19 y ha tenido que suspender variados encuentros en los últimos días, pese a lo cual fue confirmado que se llevarían a cabo los partidos de este domingo.

🚨 The Liverpool vs Leeds and Wolves vs Watford Premier League matches on Boxing Day have been postponed due to Covid-19 cases.