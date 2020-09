Prensa inglesa: Messi ya acordó términos contractuales para sumarse a Manchester City

El medio británico Record Sport publicó este miércoles que el argentino Lionel Messi ya acordó los términos contractuales para incorporarse al club inglés Manchester City.

"Record Sport entiende que Messi ha aceptado los términos financieros por un valor de 700 millones de euros a lo largo de cinco años al servicio del City Football Group, sociedad de cartera del club de la Premier League", escribió en un artículo.

La noticia fue replicada por la prestigiosa BBC, donde apuntaron a que "se cree que el delantero de Barcelona ya alcanzó un acuerdo por cinco años con el City Football Group, que le permitirá jugar por tres temporadas en Manchester City antes de irse a la MLS a New York City FC".

Incluso, desde Record afirmaron que a Messi le ofrecieron una participación accionaria en el CFG.

