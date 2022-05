Prensa internacional dio por hecho el fichaje de Erling Haaland en Manchester City

La prensa internacional informó que el fichaje de Erling Haaland en Manchester City es un hecho y que puede confirmarse en los próximos días, dependiendo de cuándo se defina la Premier League.

Según informó BBC, se tratará de un traspaso de 63 millones de euros desde Borussia Dortmund para que desde la próxima temporada el noruego se vista de "ciudadano" en Europa.

The Borussia Dortmund striker seems to be on the verge of heading to the Etihad.



