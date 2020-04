Presidente de la UEFA está seguro que Liverpool ganará la Premier League

Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, afirmó que Liverpool ganará el título de la Premier League en esta temporada 2019-20, interrumpida por la pandemia del coronavirus, y que no puede imaginar otro escenario posible.

"No puedo ver una forma en que Liverpool se quede sin el título. Si la Premier se reanuda, Liverpool ciertamente lo ganará. En teoría no se ha terminado, pero practicamente ellos estaban a punto de lograrlo. Y si por alguna razón no se continúa, tenemos que encontrar una forma de declarar un resultado final y que sean campeones", explicó Ceferin a un medio esloveno, según consignó The Sun.

En ese aspecto, insistió que "no puedo ver, no puedo imaginar un escenario en el que el campeón no sea Liverpool".

"Entiendo que los fans estén decepcionados si ocurre en un estadio vacío o por secretaría, pero creo que ganarán el título de una forma u otra", sentenció.

Liverpool, que ganó un título de liga por última vez en 1990, lideraba con 25 puntos de ventaja la Premier por sobre su principal perseguidor, Manchester City, y solo necesitaba dos triunfos para asegurar la esquiva corona.