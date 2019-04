Raheem Sterling pagó funeral de un juvenil de Crystal Palace fallecido por leucemia

Raheem Sterling, delantero de Manchester City, sorprendió en Inglaterra con un conmovedor gesto, al pagar el funeral de Damary Dawkins, un jugador juvenil de Crystal Palace, quien falleció en marzo por leucemia.

Special night in so many ways ☝🏾✨ RIP Damary, gone but u will never be forgotten. ❤️ pic.twitter.com/AIJ0YVi5SY