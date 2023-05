Redes sociales se llenaron de burlas contra Arsenal por título de Manchester City

Manchester City se proclamó campeón de la Premier League tras derrota de Arsenal #CooperativaContigo https://t.co/IIwfqv9REp pic.twitter.com/KhIHCZAhEb — Al Aire Libre en Cooperativa (desde 🏡) (@alairelibrecl) May 20, 2023

Arsenal perdió 1-0 a manos de Nottingham Forest este sábado y permitió que Manchester City alzara su tercer título seguido en la Premier League, luego de una temporada en la que fue líder por 248 días.

En virtud de esa triste estadística para el conjunto de Londres, los usuarios de redes sociales gozaron burlándose de los dirigidos de Mikel Arteta con una serie de posteos en redes sociales.

Revisa algunos:

Greatest bottlers of all time pic.twitter.com/QnYP9BKvg2 — The Football Feel (@TheFootballFeel) May 20, 2023

Manchester City really crashed Arsenal’s dream season ☠️ pic.twitter.com/xEwGuBHPzK — B/R Football (@brfootball) May 20, 2023

Vistieron camisetas negras para su propio funeral

Arsenal wore black jerseys for their own funeral



R.I.P 2022/23 Premier League title charge pic.twitter.com/8aHCLMAHm4 — Troll Football (@TrollFootball) May 20, 2023

Arsenal lideró la tabla por 248 días

¿Qué crees que le pasó a Arsenal en la lucha por el título?

Reporter: Pep, what do you think happened to Arsenal in title race?



Pep:pic.twitter.com/NikHucXKtj — Troll Football (@TrollFootball) May 20, 2023

What happened is that The poor elephant is dead pic.twitter.com/5ABsLaG5Cw — Nufc Joe (@ClinicalBruno39) May 20, 2023

Arsenal? Premier league champions? 2022/2023? WHAT A TEAM OF BOTTLERS! pic.twitter.com/fXwOWMvio5 — Jose (@tomilola8_) May 20, 2023