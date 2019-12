Revisa los partidos que se jugarán en Año Nuevo en todo el mundo

Este miércoles se celebra el Año Nuevo, y pese a que muchas industrias se detienen por la festividad, el fútbol sigue con acción alrededor del mundo, por lo que los fanáticos podrán disfrutar de algunas ligas y copas, principalmente en Inglaterra.

La Premier League animará la jornada con nueve encuentros, entre los que destaca el choque entre el Manchester City de Claudio Bravo y Everton. En la Championship, en tanto, Leeds United de Marcelo Bielsa visitará a West Brom.

El resto de la agenda futbolera se reparte en las ligas de Arabia Saudita, Emiratos Arabes Unidos, Egipto, Marruecos, Nigeria, Japón, Hong Kong, Australia y Tanzania.

La programación del fútbol en Año Nuevo:

Premier League inglesa

Brighton vs. Chelsea, 9:30 horas.

Burnley City vs. Aston Villa, 9:30 horas.

Newcastle vs. Leicester, 12:00 horas.

Southampton vs. Tottenham, 12:00 horas.

Watford vs. Wolverhampton, 12:00 horas.

Manchester City (Claudio Bravo) vs. Everton, 14:30 horas.

Norwich vs. Crystal Palace, 14:30 horas.

West Ham vs. Bournemouth, 14:30 horas.

Arsenal vs. Manchester United: 17:00 horas.

Championship inglesa

Millwall vs. Luton, 9:45 horas.

Birmingham vs. Wigan, 12:00 horas.

Briston City vs. Brentford, 12:00 horas.

Fulham vs. Reading, 12:00 horas.

Huddersfield vs. Stoke City, 12:00 horas.

Nottingham Forest vs. Blackburn, 12:00 horas.

Preston vs. Middlesbrough, 12:00 horas.

Queens Park Rangers vs. Cardiff, 12:00 horas.

Sheffield Wednesday vs. Hull City, 12:00 horas.

West Brom vs. Leeds United, 14:45 horas.

Arabia Saudita, King Cup

Al-Ittihad (Carlos Villanueva) vs. Al-Fateh, 12:30 horas

A League de Australia

WS Wanderers vs. Brisbane Roar, 5:30 horas

Premier League de Egipto

Al Ittihad vs. Arab Contractors, 9:30 horas.

Ismaily vs. Enppi, 12:00 horas.

Misr Elmaqasah vs. Al Ahly, 14:30 horas.

Liga de Emiratos Arabes Unidos

Al-Jazira vs. Al Nasr, 11:15 horas.

Ittihad Kalba vs. Khorfkkan, 11:15 horas.

Al Sharajah vs. Al-Wahda, 13:45 horas.

Premier League de Hong Kong

Southern District vs. Tai Po, 3:30 horas.

Emperors Cup de Japón

Vissel Kobe vs. Kashima Antlers, 2:35 horas.

Liga de Marruecos

Berkane vs. Khouribga, 13:00 horas.

Wydad vs. Moghreb Tetouan, 15:00 horas.

Liga Premier de Nigeria

MFM FC vs. Nasarawa, 12:00 horas.

Liga de Fútbol de Tanzania

Singida United vs. Azam, 10:00 horas.