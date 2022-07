Richarlison fue oficializado como flamante refuerzo de Tottenham

El brasileño Richarlison fue oficializado este viernes como flamante refuerzo de Tottenham, equipo que recurrió a sus servicios luego de sus regulares temporadas con Everton en la Premier League.

"Estamos encantados de anunciar el fichaje de Richarlison del Everton, sujeto a un permiso de trabajo. El seleccionado brasileño firmó un contrato con nosotros hasta 2027", señala el comunicado del equipo londinense.

"Richarlison, de 25 años, ha hecho 173 apariciones en la Premier League hasta la fecha, anotando 48 goles durante períodos en Watford y Everton, desde que dejó Fluminense en agosto de 2017", detallan.

De esta manera, el controvertido delantero vestirá su tercera camiseta en el fútbol inglés tras defender Watford y Everton, convirtiéndose en una nueva carta ofensiva para el entrenador de los "Spurs" Antonio Conte.

✍️ We are delighted to announce the signing of Richarlison from Everton, subject to a work permit.



Welcome, @richarlison97! 🔥#WelcomeRicharlison