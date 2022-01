Rodri causó una polémica mayor con su festejo frente a los hinchas de Arsenal

El futbolista español Rodri, de Manchester City, causó una polémica luego del gol que marcó en los últimos minutos del partido de este sábado ante Arsenal, que significó el 2-1 para el equipo de Josep Guardiola.

El jugador se matriculó con el tanto decisivo en los 93, con un disparo de pierna izquierda en el área de los "gunners" y partió derechito a festejarlo ante la hinchada local, en el Emirates Stadium.

Esto enfureció a los fanáticos dueños de casa, que lanzaron rollos de papel confort, botellas y vasos contra el jugador del City.

Además, la transmisión oficial permitió escuchar a través de televisión muy clara la lluvia de insultos que cayó sobre los futbolistas visitantes, por lo que la empresa BT tuvo que emitir disculpas públicas.

"Si escucharon cualquier mal lenguaje que les haya ofendido durante los últimos minutos... como pueden imaginar los ánimos están muy caldeados, nos disculpamos", señalaron al aire los comentaristas del encuentro.

El City ganó el encuentro por 2-1 con la anotación del ibérico. El duelo tuvo mucha polémica por el penal que significó el empate anotado por Riyad Mahrez y la posterior expulsión de Gabriel en los londinenses.

93 MINUTE SCENES FOR MAN CITY!



And Rodri with a provocative celebration right in front of the Arsenal fans#PL #ARSMCI pic.twitter.com/3DMJvKg4OP

(@OptusSport)