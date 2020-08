Rooney cree el fichaje de Alcántara en Liverpool sería mejor que el de Messi en el City

El jugador de Derby County Wayne Rooney aseguró que la llegada de Thiago Alcántara a Liverpool sería un mejor fichaje que el de Lionel Messi en Manchester City.

"Si Liverpool recibe a Thiago desde Bayern Munich, creo que el título está listo", dijo el ex goleador de la selección inglesa en relación a la posibilidad de que el elenco rojo retenga el título de la Premier.

"Es un fichaje mejor que el de Messi yendo al Manchester City", añadió en diálogo con TalkSport.

"Sé que Messi está envejeciendo, pero es un jugador nunca antes visto", continuó Rooney.

"Si puede venir a la Premier League, sea el equipo que sea y creo que solo Manchester United y Manchester City pueden ficharlo... Bueno, me quedaría con Messi en el United", complementó quien fuera delantero de los Diablos Rojos.

"Es uno de los únicos jugadores que me he sentado allí y he visto y me he quedado asombrado. No me malinterpretes, jugué con Cristiano y los dos han marcado un estándar que no creo que volvamos a ver. Pero, para mí, Messi es un nivel diferente", cerró.