Sadio Mané ofreció disculpas por no participar en celebración por su Balón de Oro de Africa

El jugador no pudo estar en la fiesta que se organizó en Senegal por compromisos con su club, Liverpool.

El delantero senegalés de Liverpool, Sadio Mané, ofreció disculpas por no poder participar de la celebración por la obtención del Balón de Oro de Africa.

En Senegal estaba planeada una gran fiesta que se llevaría a cabo en Dakar, la capital del país, y a la que incluso asistiría el presidente Macky Sall.

El extremo aseguró que su ausencia se debió a problemas de organización con su club, pero afirmó que "viajaré a Senegal en cuanto me sea posible para dar las gracias a todos quienes me han ayudado a llegar hasta aquí".

"Me siento muy orgulloso y feliz de ganar este premio y quiero dedicárselo a todos los que me ayudaron en mi viaje desde el inicio. Mi plan era viajar a Senegal pero por desgracia me fue imposible", agregó.

"Tenemos un importante partido contra el Tottenham este sábado, pero estoy decepcionado por no haber podido regresar a mi país. No olvido lo que todos hicieron por mí, a los que me dieron la oportunidad de jugar a fútbol", apuntó.