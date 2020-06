¡Se acabó la maldición! Liverpool conquistó la esquiva Premier League

¡Se terminó la maldición para Liverpool! Uno de los clubes más populares de Inglaterra, Europa y, por qué no decirlo, del mundo entero, consiguió su ansiada primera Premier League, torneo que se la había sido esquivo, pero que llegó para seguir engrandeciendo su rica historia.

Con siete fechas de anticipación y gracias a la derrota por 2-1 de Manchester City ante Chelsea, los reds conquistaron la esquiva liga inglesa.

Desde la fundación en la Premier en la temporada 1992-93, el que hasta ese entonces era el equipo inglés más ganador en el plano local no pudo conseguir nunca más, hasta ahora, el anhelado título principal de su país.

Las copas domesticas y la Champions League fueron el único consuelo que tuvieron los "reds", mientras veía como Manchester United, Arsenal, Chelsea y Manchester City y hasta el modesto Leicester alcazaban la gloria en la Premier.

Pero el "embrujo" terminó de la mano de un alemán, el técnico Jurgen Klopp, del defensor holandés Virgil Van Dijk y de un tridente de miedo compuesto por el brasileño Roberto Firmino, el egipcio Mohamed Salah y el senegalés Sadio Mané.

Con la misma fórmula con la que consiguieron ganar la Champions el 2019, los pupilos de Klopp se volvieron intratables en la competencia local, perdiendo un solo partido de 31 y empatando apenas dos.

Para ponerle más suspenso a la corona, el coronavirus llegó para amenazar que el torneo no se siguiera disputando y le dio un marco totalmente diferente al soñado por los hinchas, que esta vez, desde sus casas, debieron cantar el himno: "You'll Never Walk Alone".

Es que este Liverpool quedó en la historia, rompió la maldición y va por más, porque desde ahora en adelante ninguno de los gestores de este título volverá a caminar solo.