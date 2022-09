Se cumplen 19 años del grito en la cara de zaguero de Arsenal a Van Nistelrooy

Este miércoles 21 de septiembre se cumplen 19 años del icónico registro de la Premier League donde el ex defensor de Arsenal Martin Keown celebra en la cara de Ruud van Nistelrooy luego de que el otrora goleador de Manchester United desperdiciara un lanzamiento penal en el minuto 90.

El marcador estaba en blanco y luego de la sanción, el neerlandés se paró frente al balón para enviarlo al travesaño, algo que fue celebrado efusivamente por el zaguero, quedando registrado en variadas imágenes.

19 years ago today, Ruud van Nistelrooy missed a penalty against Arsenal and Martin Keown gave us one of the most iconic pictures in football 📸 pic.twitter.com/OWVQjerzht