Se inundó Old Trafford: A Manchester United le llovió sobremojado en casa

Este domingo 12 de mayo, Manchester United cayó por la cuenta mínima ante Arsenal, pero no fue la única noticia negativa en el club de los "Diablos Rojos".

Esto, luego de que se registrara la filtración de agua en Old Trafford, apodado el "Teatro de los sueños", que parecía un río con la cantidad escurrida en las escaleras de su tribuna.

I’m lost for words…



Just look at Old Trafford 😱 pic.twitter.com/Szru4lER5q