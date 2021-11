Se perderá el duelo con Manchester United: Watford confirmó lesión de Francisco Sierralta

Watford de Inglaterra anunció este jueves en sus redes sociales que el defensor chileno Francisco Sierralta se perderá el partido del fin de semana ante Manchester United por una lesión muscular sufrida con la selección chilena.

"Francisco Sierralta sufrió una lesión en el tendón de la corva durante su participación con Chile, lo que lo descartó de la contienda con Manchester United ¡Vuelve más fuerte, Francisco!", comunicó el club.

Se jugaba la recta final del partido entre Chile y Ecuador cuando Sierralta avisó de su lesión, pero debió seguir en cancha debido a que el equipo se quedó sin cambios.

Por el momento no se conocen los tiempos de recuperación, pero en lo inmediato el jugador formado en Universidad Católica se perderá el duelo de su equipo ante Manchester United del sábado al mediodía.

🇨🇱 Francisco Sierralta picked up a hamstring injury during his time away with Chile, ruling him out of contention for #WATMUN.



Back stronger, Francisco! 💪