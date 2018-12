Se vuelven a encontrar: West Ham de Manuel Pellegrini se reforzó con Samir Nasri

El entrenador chileno Manuel Pellegrini volverá a encontrarse con Samir Nasri, ahora en West Ham United. El club del ingeniero hizo oficial este lunes la llegada del mediocampista francés.

El ex Manchester City -club en el que coincidió con Pellegrini- estaba a la espera de cumplir con una suspensión por dopaje que lo dejó 12 meses alejado de las canchas.

"Regreso a la liga más competitiva del mundo, con un equipo lleno de ambición y un entrenador que conozco", apuntó el jugador al sitio oficial del club inglés.

Nasri, de 31 años, cuenta pasos por Olympique de Marsella, Arsenal FC, Manchester City y Sevilla.

Respecto a su arribo, el técnico Manuel Pellegrini apuntó: "Samir nos dará otra dimensión en el ataque. Es un jugador muy técnico, con excelente calidad con el balón.Tiene una muy buena experiencia en la Premier League y esperamos que tenga un impacto positivo en el equipo desde ahora hasta el final de la temporada".

