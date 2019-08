Solskjaer: Algunos clubes mostraron interés en Alexis Sánchez, veremos qué sucede

Mientras Inter de Milán aparece como un fuerte interesado por el delantero chileno Alexis Sánchez, el director técnico de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, confirmó que están abiertos a una posible salida del tocopillano.

"Bueno, todavía quedan un par de semanas de la ventana de transferencia y hay una posibilidad", apuntó el entrenador tras el empate de su equipo por 1-1 ante Wolverhampton.

"Algunos clubes han mostrado interés en Alexis, así que veremos qué sucede", agregó al respecto Solskjaer que no incluyó al chileno entre los citados para el choque de este lunes.

El ex delantero noruego no quiso dar más detalles sobre el futuro del chileno y cerró el tema con un Ole tajante: "No puedo actualizar más que eso".