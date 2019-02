Solskjaer y las lesiones en el United: La situación no es como para que me necesiten en cancha

Luego del desafortunado primer tiempo que vivió Manchester United este domingo en su duelo ante Liverpool, donde tuvieron que agotar sus tres cambios por lesión, el técnico de los "Diablos Rojos", Ole Gunnar Solskjaer, lamentó las bajas de Ander Herrera, Juan Mata y Jesse Lingard, pero mostró confianza en recuperar a más de uno con miras al choque de este miércoles ante Crystal Palace.

"Nunca te sorprendes en el fútbol porque siempre tienes que estar preparado para cualquier cosa. Respondimos bien al perder a tres jugadores en un sólo tiempo", declaró el estratega luego del duelo.

"Perdimos jugadores por lesiones musculares, pero tenemos a algunos que están volviendo de sus dolencias físicas, así que no me preocupo por eso. Tendremos once jugadores el miércoles y afortunadamente hay dos días de recuperación", agregó.

Incluso el entrenador del elenco rojo ironizó con la situación al comentar que: "Michael Carrick (ex jugador y ayudante técnico) podría ponerse los botines. La situación no es tan mala como para que me necesiten a mí en el campo de juego".

Por último el ex futbolista elogió a su pupilo Marcus Rashford, recalcando que: "Es un guerrero y él sabía lo que el partido ante Liverpool significaba. Al parecer el plan del rival era hacerle muchas faltas, lo patearon bastante, pero se mantuvo en pie y fue una actitud fantástica de su parte".

Manchester United deberá medirse ante Crystal Palace este miércoles por la fecha 28 de la liga inglesa con la incertidumbre de si podrá contar con los nuevos lesionados que arrojó el duelo ante los dirigidos por Jürgen Klopp.