Son Heung-Min fue captado mientras realiza el servicio militar

El futbolista de Tottenham Son Heung-Min fue captado por un fotógrafo de la Agencia Yonhap News mientras realiza su servicio militar en Corea del Sur.

El jugador porta un arma, un casco a prueba de balas y traje de camuflaje durante el ejercicio que lleva a cabo en la base de Seogwipo, ubicada en Jeju Island de su país natal.

Según informaron desde Asia, el deportista ha sido sometivo a gases lacrimógenos y ha tenido que pasar por trabajos con armas químicas, radiológicas y nucleares, así como también a educación de disciplina.

En Corea del Sur los varones están obligados a realizar el servicio militar por al menos 21 meses antes de los 28 años.

🗞 Yonhap: Son Heung-min wearing a bulletproof helmet, as he returns to boot camp after finishing a rifle exercise at a Marine Corps firing range. pic.twitter.com/HWhgI9ukRQ