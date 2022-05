"Soy gay, no quiero mentir más": La potente declaración de un futbolista inglés

El futbolista inglés Jake Daniels, que juega en Blackpool, se convirtió en el primer jugador activo en la elite del fútbol de ese país en dar a conocer de manera pública su homosexualidad, desde Justin Fashanu en 1990.

"Ahora es el momento adecuado para hacerlo. Siento que estoy listo para contarle a la gente mi historia. Quiero que la gente conozca mi verdadero yo", declaró en una entrevista con Sky Sports el jugador de 17 años.

"Llevo mucho tiempo pensando en cómo quiero hacerlo, cuándo quiero hacerlo. Sé que ahora es el momento. Estoy listo para ser yo mismo, ser libre y tener confianza en todo", siguió en su conversación con el medio británico.

"Realmente no puedo ponerle una fecha, pero probablemente tenía cinco o seis años cuando supe que era gay. Así que hace mucho tiempo que vivo con la mentira. A esa edad realmente no crees que el fútbol y ser gay no se mezclen. Solo piensas, un día, cuando sea mayor tendré una novia y cambiaré y todo estará bien", expresó.

"A medida que envejeces te das cuenta de que no puedes simplemente cambiar. No funciona así. Tuve novias en el pasado, para intentar que todos mis compañeros pensaran que era heterosexual, pero fue solo un gran encubrimiento. En la escuela la gente incluso me preguntaba: "¿Estás seguro de que no eres gay?". Y yo respondía, "no, no lo soy". No estaba listo y fue una lucha, pero simplemente no quiero mentir más", exclamó.

"Durante mucho tiempo pensé que tendría que-ocultar mi verdad porque quería ser, y ahora lo soy, futbolista profesional. Me pregunté si debería esperar hasta que me haya retirado para contarlo. Ningún otro jugador en el fútbol profesional lo ha hecho", complementó, añadiendo que "sin embargo, sabía que eso me llevaría a mentir durante mucho tiempo y no poder ser yo mismo ni llevar la vida que quiero".

"Desde que salí del armario con mi familia, mi club y mis compañeros de equipo, ese período de pensar demasiado en todo y el estrés que creaba se ha ido. Estaba afectando mi salud mental. Ahora estoy seguro y feliz de ser yo mismo finalmente. Primero se lo dije a mi madre y a mi hermana, con quienes vivo. "Sí, ya lo sabíamos", fue como reaccionaron", expuso.

Revisa el resto de la declaración de Jake Daniels:

Luego se lo dijimos a toda mi familia y en ese momento estaba bastante asustado porque no sabía cómo reaccionaría la generación anterior

No debí haberme preocupado. He recibido tantos mensajes diciendo, "estamos orgullosos y apoyamos". Ha sido asombroso. No podría haber deseado que fuera mejor.

El día después de decírselo a mi madre y a mi hermana, jugamos contra Accrington [en un partido de juveniles] y anoté cuatro goles, por lo que solo muestra cuánto peso me quité de los hombros y qué gran alivio fue.

Y Blackpool también ha sido absolutamente increíble. Estoy con ellos todos los días y me sentí seguro. Mis compañeros de equipo me han apoyado mucho y todos me han apoyado. Han estado haciendo un montón de preguntas, todos han quedado intrigados y su reacción ha sido brillante. Es lo mejor que pude haber pedido.

Por supuesto, todos estaban un poco sorprendidos de alguna manera y preguntaban por qué no les dije antes. Esa fue una gran reacción porque demostró cuánto les importaba.

El capitán fue una de las principales personas a las que le conté y también me hizo muchas preguntas. Al final solo dijo: "Estoy tan orgulloso de ti". Significó mucho.

Me gusta cuando la gente hace preguntas. Solo quiero sacarlo todo y que la gente escuche mi historia.

Ha sido un año bastante loco. Tengo 17 años. He firmado un contrato profesional. He marcado 30 goles esta temporada y acabo de debutar con el primer equipo en la Championship, saliendo desde el banquillo ante el Peterborough.

Y ahora he decidido salir del armario.

Todo ha sucedido a la vez, pero se siente bien. Cuando comenzó esta temporada, solo quería probarme a mí mismo como jugador. Así que esta fue la última cosa en mi cabeza que sabía que tenía que hacer. Ahora está fuera, y la gente lo sabe. Ahora puedo vivir mi vida como quiero y ¿sabes qué? Ha sido increíble.

El tema de ser gay, bi o queer en el fútbol masculino sigue siendo un tabú. Creo que todo se reduce a que muchos futbolistas quieran ser conocidos por su masculinidad. Y la gente ve ser gay como una debilidad, algo por lo que te pueden molestar en el campo de fútbol.

Por supuesto, soy consciente de que habrá una reacción a esto y parte de ella será homófoba, tal vez en un estadio y en las redes sociales.

Es una cosa fácil para la gente, apuntar. La forma en que lo veo es que estoy jugando al fútbol y me están gritando cosas, pero están pagando para verme jugar al fútbol y vivo mi vida y gano dinero con eso. Así que grita lo que quieras, no va a hacer la diferencia.

No evitaré que la gente diga esas cosas, solo necesito aprender a no dejar que me afecte.

Espero que al salir, pueda ser un modelo a seguir, para ayudar a otros a salir si quieren. Solo tengo 17 años, pero tengo claro que esto es lo que quiero hacer y si, al salir del armario, otras personas me miran y sienten que tal vez ellos también pueden hacerlo, sería genial.

Si creen que este niño es lo suficientemente valiente como para hacer esto, yo también podré hacerlo.

Odio saber que la gente está en la misma situación en la que yo estaba. Creo que si sale un futbolista de la Premier League, sería increíble. Siento que habría hecho mi trabajo e inspirado a alguien más a hacerlo. Sólo quiero que suba desde aquí. No deberíamos estar donde estamos ahora.

Sé que cada situación es diferente y que hay muchos factores diferentes que otras personas deben considerar y que los asustarán mucho, especialmente en el fútbol.

Y si crees que estás listo, habla con la gente. Sé que es algo tan difícil de hacer, fue algo difícil para mí, pero solo hable con las personas más cercanas a usted, obtendrá el apoyo que necesita