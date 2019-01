Técnico de Manchester United confirmó que Alexis se resintió de antigua lesión

Alexis Sánchez volvió a vestir como titular por Manchester United tras dos meses. El chileno exhibió su calidad, aportó con una asistencia en el triunfo por 2-0 sobre Reading por la tercera ronda de la FA Cup y salió lesionado.

El nuevo timonel del club, Ole Gunnar Solskjaer, se pronunció sobre las molestias que sufrió Alexis y confirmó que "Maravilla" se resintió de la lesión que lo marginó de las canchas por más de un mes.

"Espero que esté bien, le molestaba el isquiotibial, es el mismo muslo con el que ha estado teniendo problemas", dijo el DT.

"Me lo debió decir un minuto antes porque hice dos cambios, pero ya veremos. Espero que esté bien para el próximo fin de semana", sentenció.

🗣️🎙️ "He should have told me one minute before!"



The United boss gave an injury update on @alexis_sanchez and how he will decide his side for Tottenham next weekend. #mufc pic.twitter.com/cg35SBYumY