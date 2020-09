Thiago Alcántara dio positivo por coronavirus y entró en confinamiento

El volante español Thiago Alcántara, que milita en Liverpool, dio positivo en un examen por coronavirus y entró en aislamiento, según informó el club inglés.

"El club ha seguido y seguirá todos los protocolos relativos al Covid-19 y Thiago se mantendrá en confinamiento por el periodo de tiempo requerido", señalaron desde el club rojo.

Alcántara, que llegó esta temporada a los "reds" desde Bayern Munich, estuvo al margen del partido del lunes en que su equipo superó 3-1 a Arsenal.

Thiago Alcantara has tested positive for COVID-19 and is currently self-isolating according to the necessary guidelines.



The club has, and will continue to follow, all protocols relating to COVID-19 and Thiago will remain in self-isolation for the required period of time.