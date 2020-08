A sus 35 años y tras disputar la final de la Liga de Campeones de Europa con Paris Saint-Germain, Thiago Silva tiene todo listo para llegar a Chelsea de Inglaterra.

Como es sabido hace varios meses, el experimentado central no renovará su vinculo con PSG y solo queda definir un sitio para continuar con su dilatada carrera futbolística.

Según el periodista brasileño Fabrizio Romano, Silva ya aceptó la oferta de los "blues" y firmará un contrato hasta junio de 2022, cerrándole así las puertas a Fiorentina.

Formado en Juventude de Brasil, el defensor también defendió las camisetas de Porto, Dinamo de Moscú, Fluminense, AC Milan, PSG y la selección brasileña.

Thiago Silva to Chelsea, here we go! The Brazilian CB today has accepted Chelsea bid until June 2022. He’s gonna leave PSG and sign for next two years. No chances for Fiorentina. Deal to be completed on next days. 🔵🇧🇷 #CFC #Chelsea #Thiago