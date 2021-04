Thierry Henry y Alan Shearer son los primeros jugadores en el Salón de la Fama de la Premier League

Alan Shearer y Thierry Henry fueron los primeros jugadores en ser introducidos en el Salón de la Fama de la Premier League.

El máximo goleador histórico de la competición y Henry, que marcó una época con el "Arsenal de los invencibles", fueron los primeros jugadores en ser elegidos en esta selecta lista.

Se preseleccionarán a 26 más, de los que seis, votados por los aficionados, se unirán a Henry y Shearer en el Salón de la Fama.

"Cuando ves todos los increíbles jugadores que han estado en la Premier, día sí y día también, te sientes muy orgulloso de estar aquí", dijo Shearer. "Me gustaría agradecer esto a todos los compañeros y todos los entrenadores que he tenido durante mi carrera".

"Cuando era joven, lo único que quería era tener un par de zapatos para poder jugar y ahora estamos hablando del Salón de la Fama", añadió Henry, que ganó en cuatro ocasiones el premio de máximo goleador de la Premier.

Composure, natural skill and rapid pace saw Thierry Henry redefine forward play



His outrageous strikes saw him win four Golden Boots, two Player of the Season awards and two Premier⁣ League titles



He is the second 2021 Inductee to the #PLHallOfFame pic.twitter.com/rG89fkSizA