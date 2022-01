Thomas Tuchel: Las declaraciones de Lukaku hicieron demasiado ruido

El entrenador de Chelsea, Thomas Tuchel, explicó que la ausencia de Romelu Lukaku de la convocatoria de su equipo ante Liverpool se debió a las declaraciones realizadas días atrás por el delantero belga, que "hicieron demasiado ruido".

Lukaku, en una entrevista hecha pública el jueves, dijo que no estaba contento con su papel en elequipo de Londres y que el entrenador prefería un sistema que no le beneficiaba. Además, subrayó su deseo de regresar a Inter de Milán.

"Decidí proteger la preparación del partido, que el equipo se aislara de la situación. Por eso no lo convoqué", argumento el preparador alemán tras el choque contra los "reds" que terminó con empate 2-2.

Tuchel reconoció haber hablado con el futbolista y con los jugadores de mayor peso en el equipo. "Por supuesto que hablamos. Hablé con los principales jugadores y vimos que el partido estaba muy cerca después de aquello".

"La cosa se hizo demasiado grande y hubo mucho ruido con el partido a puertas. Apartamos cualquier decisión y mientras, debíamos aislar al equipo de la preparación del partido", añadió.

"Teníamos un gran partido de fútbol que jugar. Necesitamos concentrarnos por completo y eso es bastante difícil de lograr sin esta decisión. Es por eso que no jugó. Fue una decisión difícil de tomar", añadió.

Lukaku, de 28 años, ha marcado siete goles en 18 partidos desde que se reincorporó a Chelsea procedente del campeón Inter de Milán por 97,5 millones de libras esterlinas el pasado mes de junio.

Consultado sobre si el delantero ya no contará para el futuro, Tuchel no fue contundente. "No puedo decirlo en este momento porque necesitamos hablar y comprender mejor la situación".

De hecho, dejó abierta la posibilidad de que jugara el miércoles ante Tottenham: "Es nuestro jugador, y tenemos que proteger a nuestros jugadores".