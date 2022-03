Thomas Tuchel lidera una lista de connotados técnicos que suenan en Manchester United

La eliminación de Manchester United de la Liga de Campeones fue un duro golpe para el elenco rojo y ante ello, el cuadro de Old Trafford ya vislumbra el futuro sin el alemán Ralf Rangnick en la banca.

Para ello, en la prensa británica ya suenan varios nombres, y el más rimbombante es el del DT de Chelsea, Thomas Tuchel.

"Manchester United está monitoreando la situación de Thomas Tuchel en Chelsea mientras intensifica la búsqueda de un nuevo entrenador", aseguró The Guardian.

En la lista también corre con cierta ventaja Julen Lopetegui, ex DT de España y hoy entrenador de Sevilla. Como alternativas, el matutino menciona al argentino Mauricio Pochettino, de Paris Saint-Germain; Erik ten Hag, de Ajax; y Luis Enrique, de España.

Eso sí, la publicación aclara que el nombre de Tuchel corre con ventaja dada la delicada situación que vive el equipo de Stamford Bridge a causa de los bloqueos sufridos como consecuencia del bloqueo que sufrió su duelo, Roman Avramovich, de parte del gobierno británico.