Thomas Tuchel: No hubo contactos por Dembelé en Chelsea

El técnico de Chelsea, Thomas Tuchel, negó que hubiera contactos para fichar a Ousmane Dembelé, en FC Barcelona, en el pasado mercado invernal europeo.



El alemán coincidió con Dembelé en el Borussia Dortmund en la temporada 2016-2017 y hubo informaciones que apuntaron a negociaciones de última hora entre Chelsea y Barcelona para incorporar al jugador francés, que termina contrato el próximo 30 de junio.



"Estoy contento porque fue un mercado de fichajes tranquilo", dijo Tuchel este viernes en rueda de prensa. "Pero no, no hablé con Dembelé, no contacté con él", apuntó el técnico germano.