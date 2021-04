Todos los clubes del fútbol inglés suspenderán sus cuentas de Instagram, Twitter y Facebook

Las instituciones del fútbol inglés acordaron este sábado llevar a cabo un "boicot" en las redes sociales desde el viernes 30 de abril hasta las el lunes 3 de mayo, en protesta por los "continuos abusos discriminatorios" que reciben a través de las redes los jugadores, las jugadoras y personas relacionadas con el mundo del fútbol.

El apagón se realizará durante todas las jornadas en las que se disputen partidos de fútbol profesional masculino y femenino de los clubes de la Premier League, la Championship, la SuperLeague y la Championship femeninas: en las fechas fijadas, clubes e instituciones, desconectarán sus cuentas de Facebook, Twitter e Instagram.

Al acuerdo han llegado la Federación Inglesa de Fútbol (FA), la Premier League, la Federación Femenina de Fútbol de la SuperLeague y de la Women's Championship, la Asociación de Fútbolistas Profesionales (PFA), la Asociación de Gerentes de la Liga (LMA), la Asociación de Árbitros Profesionals de Inglaterra (PGMOL), la Asociación de Seguidores del Fútbol (FSA) y la asociación "Kick it Out" contra el racismo en el fútbol británico.

"El boicot muestra que el fútbol inglés se une para enfatizar que las empresas de medios sociales deben hacer más para erradicar el odio en línea, al tiempo que destaca la importancia en la lucha continúa contra la discriminación", indicó la Premier League a través de un comunicado conjunto que representa a todas las asociaciones.

El citado comunicado recuerda que en febrero de 2021, a través de una carta, el fútbol inglés esbozó sus peticiones a las empresas de medios sociales para que intentarán crear métodos para filtrar, bloquear y retirar rápidamente las publicaciones ofensivas. También invitaron a las organizaciones a mejorar el proceso de verificación para evitar nuevos registros.

Además, recordó que solicitaron a las empresas que ayudasen a las fuerzas del orden para identificar y perseguir a los autores de los contenidos ilegales.

In response to the sustained discriminatory abuse received online by players and others connected to the game, English football will unite for a social media boycott from 15:00 BST on Fri 30 April to 23:59 BST on Mon 3 May



