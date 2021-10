Townsend y su festejo imitando a Cristiano Ronaldo: Fue sin faltar al respeto, es mi ídolo

El inglés Andros Townsend, autor del gol del empate de Everton ante Manchester United este sábado en la Premier League, explicó por qué imitó la celebración de Cristiano Ronaldo en Old Trafford tras convertir su anotación.

Fue a los 65 minutos de juego que el volante de los "Toffees" venció a David De Gea, y luego de ello corrió para saltar, caer con los brazos abiertos y gritar el ya típico "Siiiu" que realiza "CR7" en cada oportunidad que logra marcar goles.

"El festejo fue sin faltar al respeto. Él es mi ídolo, crecí viendo a Cristiano. Me pasaba horas en el campo de entrenamiento intentando copiar sus técnicas", declaró Townsend tras el compromiso a la televisión inglesa.

Luego, el jugador publicó en sus redes sociales una foto mostrando que logró cambiar camisetas con Cristiano, y el mensaje "nada más que respeto".

- El festejo de Townsend imitando a Cristiano:

Townsend scoring against Man United and doing the SIU celebration is my level of shithousery 💉💉💉😂😂😂 pic.twitter.com/84INZJDzK3