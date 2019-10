Trent Alexander-Arnold recibió galardón del Récord Guinness por sus asistencias en la Premier League

El defensor de Liverpool Trent Alexander-Arnold recibió este miércoles el galardón por conseguir un Récord Guinness como jugador que más asistencias dio en una sola temporada en la Premier League, con 12.

La campaña pasada, el lateral derecho superó a Andy Hinchcliffe y Leighton Baines, que lograron once asistencias en las temporadas 1994/1995 y 2010/2011, respectivamente.

Alexander-Arnold dio 16 asistencias la temporada pasada entre todas las competiciones, de las que doce fueron en la Premier.

El lateral ayudó a que Liverpool ganara la Liga de Campeones frente a Tottenham Hotspur y a que fuese subcampeón de la Premier.

"Es un honor. Siempre he intentado ir hacia adelante y ayudar al equipo a crear tantas ocasiones como fuera posible. Luego es tarea del resto de compañeros marcar, por lo que esto no sería posible sin ellos", explicó el jugador inglés.

How may I assist you? 😉 Great to be a @GWR holder 🏆 #GWR2020 pic.twitter.com/IcLMZ6xZMR